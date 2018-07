Petróleo opera em baixa, com foco em oferta da Líbia, tensão comercial e câmbio

O petróleo recua na manhã desta sexta-feira, com investidores atentos à perspectiva de maior oferta da Líbia nos mercados, bem como às tensões no comércio mundial. Além disso, o dólar mais forte pressiona os contratos.

Às 7h58min (de Brasília), o petróleo WTI para agosto caía 0,26%, a US$ 70,15 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro tinha baixa de 0,64%, a US$ 73,97 o barril, na ICE.

O Brent caminha para recuar mais de 4% na semana. Na quarta-feira, o preço do contrato sofreu sua maior queda diária em quase dois anos e meio. O movimento ocorreu após a estatal Nation Oil informar que retomou o controle de portos e de um campo de produção, o que abre caminho para a volta de até 700 mil barris por dia aos mercados globais. Analistas apontam que mais oferta da Líbia poderia mitigar os problemas na produção em outros países.

Os participantes do mercado também se preocupam com maiores tensões comerciais entre a China e os EUA. Além disso, Washington sugeriu a possibilidade de que aliados poderiam comprar petróleo iraniano, apesar da volta de sanções contra o país, assunto também em foco.

No câmbio, o dólar mais forte pressiona os contratos, já que dessa maneira eles ficam mais caros para os detentores de outras moedas.