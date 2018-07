Em baixa conduzida por exterior, dólar tem mínimas ante real após CPI dos EUA

O dólar bateu mínima ante o na manhã desta quinta-feira (12) reagindo ao índice de inflação ao consumidor dos EUA abaixo do esperado em junho ante maio, após ter iniciado a sessão em queda. O ajuste de baixa acompanha o desempenho negativo da moeda americana frente outras divisas emergentes ligadas a commodities em meio ao apetite dos investidores por ativos de risco no mercado internacional.

Às 9h41min desta quinta-feira, o dólar à vista caía 0,89%, aos R$ 3,8412. O dólar futuro de agosto recuava 0,95% no mesmo horário, aos R$ 3,8490. O avanço do petróleo e de metais básicos como minério de ferro e cobre também contribui para um dólar mais fraco.

Nos EUA, o CPI subiu 0,1% em junho ante maio, abaixo da previsão +0,2%. Na comparação anual, O CPI avançou 2,9% em junho, em linha com a previsão dos analistas. Já o núcleo do CPI subiu 2,3% na comparação anual de junho, também em linha com a estimativa do mercado.

Durante a abertura dos negócios, os investidores monitoraram os dados de vendas no varejo País, mas sem impacto na precificação da taxa de câmbio. As vendas do comércio varejista caíram 0,6% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, ficando dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (-3,9% a +0,1%, com mediana negativa de 0,7%).

No exterior, a melhora do humor reflete posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que confirmou mais cedo o compromisso com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afastando rumores de que poderia retirar-se da aliança.

Também foram amenizadas as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo após a retirada da proibição dos EUA de fazerem negócios com a chinesa ZTE.