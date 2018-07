Vendas no varejo brasileiro recuam 0,6% em maio, diz IBGE

Comércio de combustíveis e lubrificantes está entre as atividades com recuos mais intensos no mês MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/JC

Folhapress

O volume de vendas do varejo brasileiro recuou 0,6% em maio na comparação com abril, praticamente descontando o avanço de 0,7% registrado naquele mês, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)nesta quinta-feira (12). Em relação a maio de 2017, o setor avançou 2,7%. No ano, acumula alta de 3,2%. Já no Rio Grande do Sul, houve uma pequena alta de 0,1% no mês em relação a abril.

Seis das oito atividades pesquisadas pelo IBGE caíram no mês. Os recuos mais intensos foram observados em livros, jornais, revistas e papelarias (-6,7%) e combustíveis e lubrificantes (-6,1%). Artigos de uso pessoal e doméstico registraram estabilidade.

O setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com expansão de 0,6% na base mensal e de 8% no volume anual, foi a atividade que exerceu o maior impacto positivo no desempenho global do varejo.

Segundo o IBGE, esse segmento foi o menos afetado pela paralisação de caminhoneiros, devido, em grande parte, pela comercialização de itens de necessidade básica.

A paralisação de caminhoneiros começou dia 21 de maio e durou 11 dias. Bloqueios em estradas do país levaram ao desabastecimento de alimentos e combustíveis.

"A manutenção da massa de rendimentos reais habitualmente recebida e a redução sistemática da inflação de alimentação no domicílio são fatores que vêm sustentando o desempenho positivo do setor", disse o instituto.

No desempenho regional, as vendas no comércio varejista recuaram em 15 dos 27 locais pesquisados em maio, com destaque para Santa Catarina e Rondônia (ambos com -4,2%), enquanto Amazonas (6,0%) e Roraima (3,2%) registraram os maiores aumentos nas vendas nessa comparação.