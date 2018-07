Brasil já tem quase 3 milhões de contas-correntes 100% digitais

Cinco instituições financeiras somam 2,88 milhões de contas 100% digitais no Brasil, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Foram consideradas contas-correntes digitais - movimentadas pelos celulares e abertas sem a necessidade de ir a uma agência física - no Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Inter e Original.

Dados da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária mostram que a abertura de contas digitais pelos celulares quase triplicou em 2017, totalizando 1,6 milhão no ano, ou seja, quase 4,4 mil abertas por dia. Isso representa uma alta de 171% em relação ao ano anterior, quando 591 mil contas foram criadas somente por meio de smartphones.

De acordo com a entidade que representa os bancos, foi a partir da Resolução nº 4.480, de 25 de abril de 2016, que o Banco Central (BC) permitiu a abertura e o encerramento de contas bancárias por meio eletrônico, sem a necessidade de ir a uma agência.