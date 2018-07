O 18º Fórum Internacional Software Livre (Fisl) começa amanhã, em Porto Alegre, a partir das 11h, com 370 atividades e 47 horas de debates em torno do uso de tecnologias livres na internet e difundindo iniciativas que visem ao conhecimento compartilhado para o desenvolvimento humano. O Fisl 18 ocorre no Centro de Eventos da Pucrs e entre as atrações estão discussões sobre uso da robótica nas escolas, privacidade das conversas na internet e no uso das redes de Wi-Fi, os avanços na medicina a partir do uso de diferentes tecnologias, mercado de games no Brasil, tecnologia chegando a populações mais vulneráveis socialmente, Inteligência Artificial, criptomoedas, provedores comunitários, crimes praticados na internet, entre diversas outras pautas. Mais informações: https://fisl18.softwarelivre.org/.

Neurociência

A Forebrain, primeira empresa no Brasil a oferecer serviços de pesquisa em neurociência do consumo, conquistou o 2º lugar na categoria Marketing e a 9ª posição no ranking geral da 100 Open Startups, que, anualmente, apresenta as startups mais atraentes e engajadas do mercado. Em sua terceira edição, o ranking 100 Open Startups é elaborado com base em avaliações de atratividade das startups para o mercado. Fundada em 2010 por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a startup utiliza ferramentas neurocientíficas para investigar aspectos implícitos e inconscientes das respostas que consumidores têm, frente a estímulos do marketing. Possui entre seus clientes companhias como Globo, L'Oreal, Oi, DPZ&T, Porto Seguro, O Boticário e Coca-Cola.