Inflação pelo IPC-S reduz alta na primeira semana de julho, divulga FGV

Maior contribuição foi do grupo Alimentação, com destaque para variação de preços de hortaliças e legumes CLAITON DORNELLES /JC

A inflação calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) apresentou variação de 1,01% na primeira semana de julho. O resultado é 0,18 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação, quando o índice mostrou variação de 1,19%.

De acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Alimentação (1,59% para 1,17%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de -1,90% para -10,27%.

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos Habitação (1,93% para 1,75%), Transportes (1,25% para 0,98%), Vestuário (0,20% para -0,26%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,40% para 0,35%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens como tarifa de eletricidade residencial (8,83% para 7,74%), gasolina (4,12% para 2,41%), roupas (0,26% para -0,33%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,67% para -0,71%), respectivamente.

Já os grupos Educação, Leitura e Recreação (0,28% para 0,76%), Comunicação (0,32% para 0,42%) e Despesas Diversas (0,15% para 0,18%) apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: passagem aérea (7,20% para 19,90%), mensalidade para internet (0,67% para 0,99%) e serviço religioso e funerário (0,62% para 0,91%), respectivamente.