Vulcabras será distribuidora e licenciada exclusiva das marcas Under Armour

A Vulcabras Azaleia informa que sua subsidiária, a Vulcabras Azaleia CE, celebrou um contrato de compra e venda de participações societárias e outras avenças com Under Armour Europe B.V. e Under Armour UK, para aquisição da totalidade do capital social da UA Brasil Comércio e Distribuição de Artigos Esportivos, com sede em Jundiaí, no interior de São Paulo. O valor da transação não foi revelado.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a consumação da transação está sujeita ao atendimento de determinadas condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo a empresa, observado o cumprimento das condições precedentes, simultaneamente fechamento da transação, também serão firmados contratos de licença e operação entre Vulcabras CE e sociedades do Grupo Under Armour, pelos quais a Vulcabras CE passará a ser a distribuidora e licenciada exclusiva das marcas "Under Armour" no Brasil para calçados, vestuário e acessórios.