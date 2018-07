Mega-sena pode pagar mais de R$ 27 milhões no sábado

As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado, em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa (Marcello casal Jr/Agência Brasil/JC

Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena mais uma vez acumulou. Ninguém acertou as dezenas: 18 - 22 - 29 - 34 - 36 ? 47. Elas foram sorteadas pelo Caminhão da Sorte na noite dessa quinta-feira (5), na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

A quina registrou 80 apostas vencedoras. Cada ganhador receberá R$ 24.597,04. A quadra teve 4.927 apostas premiadas; cabendo a cada acertador levará R$ 570,54. A estimativa da Caixa é de um prêmio de R$ 27,5 milhões para o próximo concurso da Mega-Sena, marcado para este sábado (7), às 20h.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) de amanhã, em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima custa R$ 3,50.