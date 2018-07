Governo lança portal para informações e negócios relacionados à indústria 4.0

Folhapress

O governo lançou nesta quarta-feira (4) o portalHub i4.0, que reunirá informações sobre a indústria 4.0 e tem como meta permitir a compra de produtos e serviços de fornecedores variados (modelo conhecido como marketplace)e busca de financiamento.

Esse novo modelo de indústria é baseado no uso intensivo de tecnologias digitais emergentes, como internet das coisas, impressão3D e inteligência artificial, com o objetivo de ampliar a produtividade.

A iniciativa faz parte de agenda para promoção da indústria 4.0 no Brasil, lançada pelo Mdic(Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) em março, durante edição para América Latinado Fórum Econômico Mundial.

O anúncio foi feito naICC Brasil (Câmara Internacional de Comércio), sediadano escritório da CNI (Confederação Nacional da Indústria) em São Paulo. Também conta com a parceria da Aliança 4.0, grupo que reúne presidentes de empresas engajadas com o tema, como Stefanini, HP eSiemens.

Segundo Marcos Jorge, ministro da Indústria, Comércio exterior e Serviços, para que esse novo patamar de uso de tecnologia deslanche, sãonecessárias ações conjuntas entre setor público e privado.

"Está na hora de abrir espaços para a indústria brasileira. Para isso, precisamos investir em inovação e iniciativas que garantam umaindústria mais forte e produtiva, conectada com a tecnologia."

A indústria brasileira foi fortemente atingida pela paralisação de caminhoneiros, que levou a produção a recuar 10,9% em junho , informou o IBGE nesta quarta.

Segundo Daniel Feffer, presidente do ICC Brasil, a nova ferramenta ajudará principalmente pequenas empresas, quetêm menos acesso a essetipo de tecnologias.

"Levar esse acesso para as pequenas empresas é o que fará a diferençapara o país. As grandes empresas conseguem obter essas informações láde fora. As menores, não."

O portal deve receber de cinco a nove novos conteúdos por dia.