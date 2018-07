Galp vai investir US$ 114 milhões em fatia de bloco na Bacia de Santos

A petrolífera portuguesa Galp Energia disse nesta quarta-feira (4) que sua subsidiária Petrogal Brasil irá comprar uma fatia de 3% no bloco de Carcará (BM-S-8), na Bacia de Santos, por cerca de US$ 114 milhões, da norueguesa Equinor (ex-Statoil), no último remanejamento de seu portfólio de ativos.

O bloco inclui o prospecto de Guanxuma, onde o primeiro poço de exploração está sendo perfurado, informou a Galp. A aquisição depende da conclusão pela Equinor de um acordo separado para a compra de uma participação de 10% no bloco pertencente à Barra Energia. Petrogal Brasil, Equinor e ExxonMobil anunciaram anteriormente uma série de acordos para reestruturar suas fatias nos blocos de Carcará e Norte de Carcará.

Quando essas transações forem completadas, Petrogal Brasil deverá ficar com participação de 20% nos dois blocos, enquanto Equinor e ExxonMobil deverão ter fatias de 40%, cada uma. A Equinor é operadora de ambos os blocos.