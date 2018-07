Cade é notificado sobre operação de fusão entre Suzano e Fibria

O processo que trata da fusão entre Suzano e Fibria já está no Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico (Cade). As empresas notificaram o órgão antitruste sobre a operação, conforme edital publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A Suzano anunciou o acordo para aquisição do controle da Fibria em março. Será criada uma gigante do setor de papel e celulose, com produção de 11 milhões de toneladas. A operação prevê troca de ações e o pagamento de R$ 29 bilhões aos acionistas da Fibria. Com isso, a Suzano assume o controle acionário da nova companhia, com fatia de 46,4%. O Conselho de Administração da Suzano aprovou emissão de debêntures de R$ 4,681 bilhões.