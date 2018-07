Jornal do Comércio estreia espaço diário em rádio na web

Notícias do Jornal do Comércio serão lidas em boletim veiculado de segunda a sexta-feira DIVULGAÇÃO/JC

O Jornal do Comércio fechou uma parceria com a Radiosul, e passou a ter suas principais notícias divulgadas em um programa diário na web. As reportagens são lidas ao vivo no programa Manhã Regional, que vai ao ar das 7h às 9h na Radiosul, web rádio de Porto Alegre com foco na cultura gaúcha e no agronegócio, que intercala informação com músicas regionais.

“A Radiosul nasceu em 2009, a partir da percepção de que a boa música estava perdendo espaço nas rádios”, conta o fundador Leôncio Severo. O veículo celebra a cultura local, a música latina e do campo, e destaca pautas que interessam ao produtor rural.

O Boletim Jornal do Comércio é lido pelos próprios apresentadores da rádio, que pode ser acessada em www.radiosul.net. De acordo com Severo, a Radiosul possui os mesmos valores do Jornal do Comércio: “Assim como o JC, nós prezamos por um conteúdo de qualidade, exclusivo e de interesse do público local”.