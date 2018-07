Boteco Natalício e Ferro e Fogo fecham em shopping da Zona Sul de Porto Alegre

Mauro Belo Schneider

Os botecos Natalício e Ferro e Fogo estão entre as operações que encerraram suas atividades no Shopping Paseo, na avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Pelo menos quatro operações de gastronomia fecharam nos últimos meses no empreendimento.

Uma quinta deve deixar a área no próximo domingo (8). O Alpinne, cafeteria focada em taças de chocolate, vai trocar o Paseo por um ponto na avenida Tramandaí, no bairro Ipanema.

Eduardo Natalício, fundador das marcas Natalício e Ferro e Fogo, diz que o problema foi a administração dos pontos, controlados por um franqueado. Ele afirmou, no entanto, que está tentando negociar a reabertura. “É muito triste para mim também”, admite Eduardo.

Também finalizaram atividades recentemente no local o Big Ducks e o Tirol. O centro comercial, através do departamento de marketing, atribui os fechamentos à crise do setor de shopping que afeta outros malls da cidade.

Por outro lado, a boa notícia é que deve inaugurar, em breve, uma franquia do Severo Burger. “E estamos em análise de outras novas propostas”, informa o shopping.