Leilão da Rodovia de Integração do Sul será em novembro

Concessões previstas incluem as BRs 101, 290, 386 e 448 (foto) no Rio Grande do Sul JOÃO MATTOS/ARQUIVO/JC

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (3) o edital de concessão da Rodovia de Integração do Sul (Ries) que abrange as BRs 101, 290, 386 e 448 no Rio Grande do Sul. O leilão está previsto para o dia 1° de novembro deste ano e a tarifa-teto estabelecida é de R$ 7,24 para cobrança nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com o edital, a concessão será por 30 anos para exploração da infraestrutura e prestação de serviço de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do trecho de 473,4 quilômetros.

Sete praças de pedágio da Ries nas BRs 101, 290 e 386 (trechos):

BR-101, em Três Cachoeiras

BR-290, em Santo Antônio da Patrulha

BR-290, em Gravataí

BR-386, em Montenegro

BR-386, em Paverama

BR-386, em Fontoura Xavier

BR-386, em Victor Graeff

A nova concessão vai atravessar 32 municípios gaúchos e os trechos a serem concedidos são BR-101, entre divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290, em Osório; BR-290, no entroncamento com a BR-101, em Osório, até o km 98,1; BR-386, no entroncamento com a BR-285/377, em Passo Fundo, até o entroncamento com a BR-470/116, em Canoas, e BR-448, no entroncamento com a BR-116/118, até o entroncamento com a BR-290/116, em Porto Alegre.

O empreendimento faz parte do Programa Avançar Parcerias, da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal. Também estão previstos investimentos de R$ 7,7 bilhões e custos operacionais estimados em R$ 5,6 bilhões, que incluem custos de conservação, operação e monitoramento do trecho concedido.