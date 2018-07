Governo Trump bloqueia pedido da China Mobile para operar nos EUA

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, recomendou que seja recusada uma solicitação da China Mobile por uma licença para oferecer serviços de telecomunicações em território americano, segundo uma autoridade do Departamento do Comércio.

"Após significativas conversas com a China Mobile, preocupações sobre maiores riscos para a aplicação da lei e segurança nacional dos EUA não puderam ser solucionadas", afirmou David J. Redl, secretário-assistente de comunicações e informações do Departamento do Comércio. Redl acrescentou que a Comissão Federal de Comunicações dos EUA deverá rejeitar o pedido de autorização da empresa chinesa para operar no país.

Os comentários de Redl foram publicados em comunicado divulgado pela Administração Nacional de Telecomunicações e Informações, agência do Departamento de Comércio que assessora Trump sobre questões de política de telecomunicações. A China Mobile é a maior operadora móvel do mundo em número de usuários, com mais de 900 milhões de clientes. A empresa apresentou o pedido de licença em 2011.