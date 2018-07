LeBron James vai ganhar quase três vezes mais que o executivo com maior remuneração do Brasil

Agência O Globo

O maior astro em atuação do basquete mundial, LeBron James, anunciou que vai jogar pelo Los Angeles Lakers na próxima temporada por US$ 154 milhões (aproximadamente R$ 593 milhões) em quatro temporadas. O contrato, de quatro anos, foi anunciado no último domingo pela Klutch Sports Group, agência que representa o jogador. Se considerado o valor por ano, de cerca de R$ 149 milhões, o ganho de LeBron corresponde a quase três vezes a maior remuneração recebida por um executivo no Brasil no ano passado.

Murilo Ferreira, então presidente da Vale, recebeu R$ 58,5 milhões de remuneração em 2017, em um montante que inclui não apenas salário, mas também verba rescisória e outros valores previstos em contrato para caso de afastamento.

O ganho de LeBron também representa quase quatro vezes a remuneração de Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, o segundo executivo mais bem remunerado no país, com R$ 40,9 milhões. Já a remuneração média dos cerca de 20 integrantes da diretoria executiva foi de R$ 13,5 milhões em 2017. O valor é R$ 1,5 milhão mais baixo do que o novo salário mensal da estrela da NBA.

Os ganhos de LeBron parecem ainda maiores quando se compara com os dados das outras empresas que estão entre as dez maiores em valor de mercado do Brasil. Com seu novo contrato, a nova estrela do Los Angeles Lakers tem garantido um salário anual 148 vezes maior do que o presidente da BB Seguridade, que teve como maior salário anual pago o valor de R$ 1,3 milhão.

Se compararmos a remuneração por mês, os Lakers vão pagar pouco mais de US$ 2,208 milhões (ou R$ 12 milhões) para ter o talento de LeBron em seu time.