Itaipu fecha semestre com geração de 50,16 milhões de energia

Agência Brasil

A Usina de Itaipu fechou o semestre, pela quarta vez desde que entrou em operação, em 1984, com produção de energia elétrica de mais de 50 milhões de megawatts-hora (MWh). A marca de 50,16 milhões foi atingida na madrugada desse sábado (30).

Essa produção seria suficiente para atender por 19 horas a demanda de energia elétrica do planeta, ou por 39 dias a demanda do Brasil.

A performance deste primeiro semestre de 2018 foi a segunda melhor de Itaipu para um período de seis meses em 34 anos de funcionamento, atrás apenas do primeiro semestre do ano do recorde mundial, 2016, quando a produção foi de 51.637.234 milhões de MWh . Além de 2018 e 2016, Itaipu estabeleceu a marca de mais de 50 milhões também em 2012 e 2013.

Neste primeiro semestre de 2018 o índice de aproveitamento da água para geração de energia atingiu 98,76%, valor considerado elevado.

A disponibilidade das unidades geradoras foi de 96,8% e a indisponibilidade forçada - índice que mede a indisponibilidade inesperada dos geradores por falha de equipamentos ou humana - foi de apenas 0,11%. Já as falhas na operação em tempo real, com impacto na disponibilidade dos equipamentos, foi zero.