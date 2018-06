Montadoras se opõem ao plano de tarifas de Trump

Fabricantes americanos e estrangeiros de automóveis expressaram sua oposição ao plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas contra as importações relacionadas ao setor.

A Associação Nacional de Fabricantes disse em um documento apresentado na sexta-feira ao Departamento do Comércio que o plano de tarifação "colocará o setor automobilístico americano em desvantagem, minando o crescimento e a criação de empregos nos Estados Unidos".

A Toyota Motor North America disse que as tarifas "terão impacto negativo em todos os produtores, aumentando o custo dos veículos importados e os produzidos nacionalmente que necessitam de peças compradas no exterior". A empresa citou o modelo Camry, montado no Kentucky, como um dos afetados.