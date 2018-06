Petrobras adianta pagamento de dívida com o Citibank no valor de US$ 500 milhões

A Petrobras informou que adiantou o pagamento de uma dívida que tinha com o banco Citibank no valor de US$ 500 milhões, cujo vencimento ocorreria em 2022.

De acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira (29) a operação está em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.