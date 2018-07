Cultura de colonizadores será destaque na Festuris

Primeira parada do tour é na Casa Centenária Família Ferrari, com estrutura antiga no estilo italiano /RAÍZES COLONIAIS DE GRAMADO/DIVULGAÇÃO/JC

Adriana Lampert

Um dos nichos que deverão ser explorados pela 30ª edição do Festuris será a fusão do turismo com a cultura dos povos que colonizaram o País. Mais focado às peculiaridades da figura do gaúcho e valores das imigrações italiana, alemã e portuguesa, o evento - que ocorre de 8 a 11 de novembro de 2018, no Serra Park, em Gramado - terá um espaço voltado exclusivamente à potencialização da divulgação dos destinos a partir da cultura dos imigrantes. "Atualmente, o segmento representa 2,64% do PIB no Brasil e deve ser potencializado neste ano com a participação de destinos, eventos e ações que possuem foco nos atrativo culturais", explica o diretor do Festuris, Eduardo Zorzanello. "A ideia é resgatarmos um propósito que havíamos lançado há alguns anos", pondera. "No evento, serão privilegiadas literatura, imagens, gastronomia e outras atrações que estejam relacionadas à formação cultural do nosso povo."

Lembrando que cada região tem a sua peculiaridade cultural e artística, o gestor do evento ressalta que outros destinos podem promover suas rotas dentro do segmento no espaço, que ficará localizado mais ao final da feira. Costumes dos imigrantes, teatro, música e elementos de arte serão atrativos de diferentes ações dentro do Serra Park. Entre os expositores estará o roteiro Raízes Coloniais de Gramado. "A rota tem 20 anos e explora aspectos e locais da cultura italiana", explica a gerente do roteiro, Jaqueline Foss. Esta é a primeira vez que o grupo, que inclui cinco famílias de imigrantes, participa da feira com estande próprio. "Anteriormente, divulgávamos o roteiro em um estande da prefeitura da cidade", comenta Jaqueline. "É a oportunidade de mostrar, com maior destaque, um produto diferenciado para agências de fora do Estado."

O tour rural promovido pelo Raízes Coloniais de Gramado passa por cinco pontos de visitação na localidade de Linha Bonita, e leva em torno de cinco horas para ser realizado. A primeira parada é na Casa Centenária Família Ferrari, com estrutura antiga no estilo italiano. "Ali, as pessoas podem vivenciar um pouco do que se faz na roça, e assistir à lida com vários animais, desde ovelhas a gansos, perus", comenta Jaqueline. Depois, os turistas são levados ao Moinho Cavichion, fundado em 1920, e que mantém uma roda dágua original, apesar de não estar mais funcionando. Em uma típica construção italiana toda feita em pedras e madeira, a história de Gramado é contada de um jeito descontraído pela proprietária do local. De lá, o grupo segue para a Ervateira Marcon, onde assiste a todo processo de fabricação da erva-mate em uma fábrica artesanal toda movida com pilões de madeira (que moem a erva). A visita passa também por degustação de chimarrão, licores, cachaças e frutas desidratadas.

No Museu Fioreze (único da cidade com peças antigas), a atração é o acervo de mais de 1 mil peças antigas do proprietário, Nelson Fioreze. Aos 85 anos, ele expõe motos, armas, telefones, vitrolas, bules, entre outras dezenas de peças (incluindo memórias dos pais e avós), que coleciona desde os 14 anos. "Para finalizar a rota, os visitantes são levados ao Café Colonial na Família Foss, que oferece pão recém-saído do forno à lenha, cuca, grostoli (popularmente conhecido como 'cueca virada'), salame, queijo, morcela, torresmo e uma variedade grande de bolos e biscoitos", resume Jaqueline. A refeição pode ser acompanhada de café, chás, sucos de frutas naturais e vinho tinto, em um ambiente descontraído com música ao vivo. O roteiro custa R$ 149,00 por pessoa (com tudo incluso).