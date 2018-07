Novo autosserviço para SMS e chatbot é lançado

Patricia Knebel

A automatização chegou à comercialização de SMS. A Zenvia, uma das líderes do mercado nacional em mensagens e chatbots, é a primeira desse setor a lançar um autosserviço desse tipo de ferramenta, tanto para corporações quanto para profissionais liberais. A aposta nesse modelo inédito de venda tem como meta o ganho de escala.

A solução está disponível em dois planos, o de 1 mil SMS por R$ 90,00/mês e 2,5 mil SMS por R$ 215,00/mês. Caso a empresa deseje um volume superior de mensagens, passará a contar com o atendimento de um consultor. Os planos possibilitam o acesso a contatos ilimitados, relatórios, agendamentos e modelos de mensagens pré-configuradas.

A diretora de Desenvolvimento Organizacional na Zenvia, Gabriela Vargas, comenta que a grande inovação é no modelo de negócios de autosserviço, já que as ofertas atuais do mercado costumam ser de venda direta. Isso também garante acesso a um maior número de potenciais clientes. "A maioria dos players deste segmento não atende as empresas de menor porte. Mesmo que o maior volume do nosso lucro venha das grandes corporações, decidimos adotar esse modelo de e-commerce de olho no ganho de escala", relata.

O mercado de envio de SMS é crescente, e cada vez mais profissionalizado. A gestora comenta que, no Brasil, há um smartphone por habitante, e cada pessoa costuma conferir o mobile de 150 a 200 vezes por dia, em média. "O SMS é uma oferta extremamente relevante para as marcas se comunicarem com seus consumidores, e tem grandes vantagens, como o fato de o envio ser praticamente instantâneo, e 98% das mensagens serem lidas em até dois minutos", relata. Além disso, ela cita o fato de que essa solução é de fácil utilização, não depende do pacote de dados ou de conexão e pode ser aplicada a diversos usos, como confirmação de consultas, posição de mercadoria, aviso sobre horário de funcionamento ou disponibilidade de produto.

Gabriela destaca ainda os investimentos que a Zenvia tem feito nos últimos anos na automatização também com foco na redução dos riscos de fraudes a partir de links enviados para o SMS das pessoas. Nesse caso, além de proteger os seus clientes, a companhia tem atuado de forma mais abrangente. "Quando uma pessoa envia um link que leva o usuário a entrar um site fraudulento, capaz de roubar os seus dados, é a própria imagem do SMS que fica afetada. Por isso, temos um cuidado grande com isso", observa.

Em menos de um mês de lançamento, a Zenvia já superou em 10% a meta e reduziu em 60% o Custo de Aquisição de Clientes (CAC). De olho nesses resultados, lançou, na semana passada, também a venda de chatbot pelo sistema de autosserviço, uma plataforma na qual os usuários poderão criar os seus produtos personalizados.