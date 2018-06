Grupo Fiat anuncia recall de 223 mil veículos

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) anunciou nesta sexta-feira um recall de 223 mil carros para substituição dos relés dos sistemas de ignição e injeção de combustível. Estão convocados os proprietários dos veículos modelos Uno, Argo, Mobi e Toro em todas as suas versões, ano/modelo 2018 e 2019, Grand Siena versões 1.0 e 1.4, ano/modelo 2018 e 2019, Strada na versão 1.4, ano/modelo 2017 e 2018, Palio Weekend e Fiorino na versão 1.4, ano/modelo 2018 e 2018.

No comunicado, a empresa informa ter detectado que a eventual falha dos relés poderá acarretar o funcionamento irregular do motor e, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentado o risco de colisão, além de possibilitar a ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros.

A existência desta falha poderá ser observada mediante o acendimento da luz espia da bateria no quadro de instrumentos. Para agendamento e mais informações, a Fiat disponibiliza o telefone 0800 707 1000 e o site www.fiat.com.br

O Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, orienta os consumidores sobre seus direitos: a empresa deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor.

Os finais de chassis envolvidos são: