Investidor estrangeiro ingressa com R$ 551,395 milhões na B3 em 27 de junho

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 551,395 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira (27). A entrada líquida acontece após seis pregões seguidos com saldo negativo de recursos estrangeiros. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,11%, aos 70.609,00 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 8,7 bilhões.

Em junho, os estrangeiros já retiraram R$ 6,223 bilhões da B3, resultado de compras de R$ 126,253 bilhões e vendas de R$ 132,477 bilhões.

Com isso, o saldo de capital estrangeiro na bolsa em 2018 segue negativo em R$ 10,235 bilhões.