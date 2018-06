As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - recuaram 19,74% em maio ante o mesmo mês de 2017, para 236,985 mil toneladas, informou a Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) com os dados fechados do mês. Na comparação com abril, foi apurada queda de 18%, considerando os dados livres de influência sazonal.