Sterlite leva lote 15 ao oferecer deságio de 32,42%

A indiana Sterlite venceu a disputa pelo lote 15 do leilão de transmissão que acontece nesta quinta-feira, 28, na sede da B3, em São Paulo, ao oferecer uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 61,630 milhões, para construir e operar o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 32,42% em relação à RAP máxima estabelecida para o projeto, de R$ 91.197.290,00. Este já é o quinto lote conquistado pelo grupo indiano.

O lote 15 é composto pela linha de transmissão de 500 kV Tucuruí II - Marituba C1, com 374 quilômetros de extensão, localizada no Pará. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as obras tem por finalidade o suprimento de energia elétrica à região metropolitana de Belém e Nordeste do Pará. Os investimentos são estimados em R$ 560,497 milhões e o prazo para a realização das obras é de 54 meses.