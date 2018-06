STERLITE leva seu 4º projeto, ao conquistar lote 12; deságio de 51,6%

A indiana se apresenta como maior compradora no leilão de transmissão até agora. Na noite desta quinta-feira, 28, conquistou seu quarto empreendimento, o lote 12, ao se propor a receber uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 25,320 milhões, para construir e operar o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 51,62% em relação à RAP máxima estabelecida para o projeto, de R$ 52.337.940,00.

A proposta do grupo pelo lote 12 superou a de outras sete empresas.

O lote 12 é composto por uma linha de transmissão de 150 quilômetros entre Edeia e Cachoeira Dourada, pelas subestações Pirineus (345/230 KV) e Barro Alto (230 KV), além do trecho de seccionamento em 345 KV Samanbaia-Bandeirantes, na subestação Pirineus. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as obras visam o atendimento elétrico ao estado de Goiás e exigirão R$ 321,59 milhões em investimentos. O prazo para a realização das obras é de 48 meses.