Brasil e China querem ampliar parcerias

O presidente Michel Temer se reuniu, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, com o chefe da delegação do Partido Comunista da China, Yang Xiaodu, e um grupo de políticos chineses. No encontro, foi ratificada a determinação de ampliar as relações em distintos setores com a China, principal parceiro comercial do Brasil. Atualmente, o superávit na balança comercial é superior a US$ 11,7 milhões.

Temer afirmou que o Brasil mantém uma relação política, econômica e cultural muito fértil com a China. Yang Xiaodu reagiu afirmando que os dois países compartilham ideias e objetivos, e agradeceu a atuação do presidente da República nas relações bilaterais. Yang elogiou a agenda de reformas do governo brasileiro e os esforços de gestão para superar as dificuldades econômicas. Segundo ele, na China, o governo também busca implementar reformas.