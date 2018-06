Leilão de energia deve começar após sete horas de atraso

Folhapress

Às 9h desta quinta-feira (28), a sede da B3, em São Paulo, tinha fila de investidores e analistas para acompanhar o leilão de transmissão de energia agendado para aparte damanhã.

Quase sete horas depois, porém, o leilão não começou: uma decisão judicial conseguida por uma das participantes que havia sido desqualificada travou a concorrência.

Agora, a previsão é que ela comece às 16h.O certame deverá leiloar 20 lotes para a construção, operação e manutenção de aproximadamente 2,6 mil quilômetros de linhas e subestações em 16 estados do país, com previsão de R$ 6 bilhões de investimentos pelos próximos 30 anos.

Há 47 consórcios que vão disputar os lotes. Entre eles, há grandes grupos de energia, que já eram esperados, como a Engie, a CPFL (controlada pela chinesa State Grid), a indiana Sterlite Power, a EDP, entre outros.

A liminar fora obtida por uma das empresas participantes, a Jaac Materiais e Serviços de Engenharia, que foi impedida de concorrer por uma falha no depósito das garantias para a concorrência, que estavam em desacordo com o edital.

Desde o início da manhã, a AGU (Advocacia-Geral da União) vem trabalhando para reverter a decisão na Justiça.

A Aneel (agência reguladora do setor) chegou a um acordo com os representantes da empresa para incluir sua participação novamente e garantir a continuidade do leilão, afirmou o diretor André Pepitone.