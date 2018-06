Bovespa inicia negócios em alta; pesquisa CNI/Ibope agrada mercado

A Bovespa inicia os negócios em alta nesta quinta-feira (28), recuperando parte das perdas da véspera e na contramão da fraqueza de suas pares internacionais. O mercado reage no momento à pesquisa de intenção de voto CNI/Ibope, divulgada pela manhã.

Na leitura do mercado, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), que é visto pelos agentes como um risco por seu perfil considerado heterodoxo e antirreformista, não mostrou o crescimento esperado, o que trouxe certo alívio aos negócios em Bolsa, dólar e juros. Às 13h43, o Ibovespa subia 0,96%, aos 71.350,70 pontos.

A sondagem mostrou que na pergunta estimulada com lista de nomes, sem considerar o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro lidera, com 17% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, com 13%.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (8%) e Geraldo Alckmin (6%).

Na pesquisa estimulada com Lula, o petista assume a dianteira, com 33%, seguido de Bolsonaro (15%), Marina (7%) e Alckmin e Ciro (ambos com 4%).