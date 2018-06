Transporte defende preço mínimo para frete

Jefferson Klein, de Bento Gonçalves

A imposição da tabela para os fretes rodoviários, uma das soluções que o governo federal adotou para dar fim à paralisação de 11 dias dos caminhoneiros, está longe de agradar aos agentes logísticos. No entanto, parece que é uma unanimidade entre esses operadores que é necessário, pelo menos, instituir um preço mínimo para o serviço. Esse foi um dos assuntos mais abordados na tarde de ontem durante a abertura da 20ª Transposul - Feira e Congresso de Transporte e Logística. O evento segue até esta sexta-feira, no Fundaparque, em Bento Gonçalves.

O vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Flávio Benatti, diz que um preço mínimo referencial para o segmento de cargas de grandes massas é imprescindível. Porém o dirigente considera o tabelamento algo complexo, pois o setor do transporte é muito segmentado, com diversas realidades e formas de contratação.

Para Benatti, independentemente dos rumos que as discussões sobre o frete seguirão, não há ambiente para uma nova paralisação dos caminhoneiros, como ocorreu em maio. "Está todo mundo ciente hoje que o movimento se iniciou através dos caminhoneiros e acabou sendo usado de uma forma política, e não se pode permitir que isso aconteça", ressalta.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) e da Federação das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul (Fetransul), Afrânio Kieling, concorda que é preciso instituir um preço mínimo para o frete, e não uma tabela que engesse o setor. Sobre a política de "segurar" o preço do óleo diesel, Kieling adverte que essa questão dependerá, em grande parte, do governo que for eleito nas próximas eleições presidenciais.

Outro contrário ao tabelamento é o vice-presidente de Logística do Setcergs, Frank Woodhead. "O mercado é livre e precisa ter competição", defende. Contudo, levando em conta a gravidade do assunto, o empresário acredita que efetivar uma tabela de referência por um período determinado, como seis meses, para alinhar as opiniões sobre o tema, pode ser aceitável.

O presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC & Logística), José Hélio Fernandes, considera que se trata de um momento delicado, pois o setor de transportes sempre foi livre, o que causa dificuldade para se lidar com tabelamentos. O dirigente recorda ainda que a primeira versão da tabela de fretes continha alguns equívocos como, por exemplo, o transporte de cargas perigosas e refrigeradas terem sido valoradas de modo semelhante a cargas comuns.

"Sem piso mínimo não vai ficar", garante Fernandes. O dirigente afirma que o setor passou, nesses últimos anos, por um "achatamento", agravado com a crise econômica. O integrante da NTC & Logística lembra que hoje representantes dos segmentos envolvidos com o assunto (transportadores e embarcadores) terão uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux. O objetivo é alcançar um consenso sobre a tabela de fretes. Por enquanto, Fux suspendeu as ações judiciais a respeito do preço do frete. Fernandes vê o STF tentando encontrar um caminho de negociação. "Mas é preciso mais do que discutir uma tabela, é necessário debater uma política de transportes", conclui.