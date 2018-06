Giovana Stefani assume presidência do IEE

A nova Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), para o ano 2018/2019, tomou posse na noite de ontem. A cerimônia foi realizada no Country Club de Porto Alegre. A empresária Giovana Stefani assumiu a presidência da entidade, sendo a primeira mulher a exercer o cargo.

Giovana destaca que pretende fazer com que o IEE continue com a missão de contribuir com a formação de jovens lideranças, embasadas no estado de direito e nos ideais de liberdade. Além disso, a dirigente salienta a promoção do Fórum da Liberdade e de cursos complementares. A presidente enfatiza que o impacto do Fórum da Liberdade, a cada edição, só aumenta. A empresária argumenta que o encontro possibilita trazer ao Rio Grande do Sul lideranças dos meios político e empresarial, e intelectuais. Esse ambiente permite consolidar um debate de ideias, gerando propostas que aprimorem a sociedade brasileira.

A dirigente adverte que a economia, hoje, sofre com os entraves de más políticas. Sobre a posição do IEE durante um ano eleitoral que promete ser atribulado, Giovana recorda que a entidade é apartidária, contudo compreende que, com o atual cenário político-econômico, não adianta buscar heróis para fazer as mudanças necessárias. "Não vai ser um novo presidente que vai realmente tirar a sociedade da situação em que se encontra, e sim a mudança de postura de todos nós, enquanto indivíduos na sociedade, de percebermos a importância do nosso papel", defende.

A empresária é coordenadora da área de governança corporativa da Transportadora Henrique Stefani, que atua no segmento de movimentação de cargas líquidas e perigosas. Também compondo a chapa vencedora está o administrador de empresas Pedro de Cesaro, que assumiu a vice-presidência. Ambos já estiveram anteriormente em diretorias do IEE.

No restante do grupo estão Diego Carvalho, que assume como Diretor de Formação; Rafael Colla, como Diretor Financeiro; Fernanda Thomasi, como Diretora de Comunicação; Júlia Tavares, que assume a diretoria de Eventos; e Caio Rizk, que encarrega-se da pasta de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade. O Conselho Fiscal é composto por Marcelo Bertuol, Pedro Calazans, Sillas Neves e Felipe Morandi (suplente). O Conselho Deliberativo é formado por Carlos Fernando Souto, Michel Gralha, Paulo Fuchs, Roberto Rachewsky e Rodrigo Tellechea.