Credores da Ecovix aprovam plano de recuperação judicial

Os credores do grupo Ecovix aprovaram o plano de recuperação judicial da empresa. Em Rio Grande, representantes de diversos classes com valores a receber de um passivo estimado em quase R$ 7 bilhões votaram as condições que ainda envolvem alienação de ativos. A assembleia foi na tarde desta terça-feira (26), no auditório do Hotel Villa Moura Executivo. Com esta definição, o administrador judicial e os acionistas poderão deflagra os próximos passos.

A expectativa sobre esta decisão era grande, pois a aprovação abre espaço para que a Ecovix busque novas possibilidades de negócios e geração de receita de serviços. A empresa é dona do Estaleiro Rio Grande, que está parado. O esfriamento da indústria naval brasileira e os problemas que a companhia enfrentou nos últimos anos com investigações de corrupção desencadeadas pela Operação Lava Jato, entre outros motivos, fez com que um dos principais complexos do polo naval gaúcho ficasse inativo.

O governador José Ivo Sartori (MDB) postou na sua conta do Twitter comentário comemorando a decisão. "Mais um capítulo importante para o Estaleiro Rio Grande foi escrito hoje, com a aprovação da recuperação judicial da Ecovix em assembleia de credores. O assunto tem sido acompanhado pelo Rio Grande do Sul na busca de uma nova perspectiva para toda a região", disse Sartori, citando reunião que teve com empresários, prefeitos, deputados e entidades e instituições para tratar da pauta e do julgamento no Tribunal de Justiça (TJ-RS), que librou a plenária dos credores.

Advogados da empresa indicavam que a retomada das operações do estaleiro somente poderia ser iniciada após a aprovação do plano. Rodrigo Tellechea, do Souto Correa Advogados, previa que, após a decisão, deve ser decretada a falência da empresa. Também a dívidas serão repactuadas sob novas condições.

Se o estaleiro voltar a operar, a ideia é que diversifique as atividades e que seja efetivada a formação de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), para atrair algum investidor que fará aportes de recursos a partir da compra de ativos no processo de falência. A receita será utilizada para pagar credores. O diretor executivo da Ecovix, Christiano Morales, já havia admitido que algo que deveria acontecer, em um segundo momento, seria a venda do estaleiro Rio Grande.

Entre os planos futuros para o estaleiro está a atuação na atividade portuária (com atracação de embarcações e movimentação de cargas), os reparos em plataformas petrolíferas e embarcações, o processamento de aço para a indústria metalomecânica e a finalização da plataforma de petróleo P-71.

Conforme a Ecovix, o processo de recuperação do grupo, o quarto maior do País em valores, envolvendo cerca de R$ 7 bilhões, começou em dezembro de 2016. Os ativos da empresa em Rio Grande são avaliados em US$ 1 bilhão, incluindo o maior dique seco do Hemisfério Sul e dois pórticos, um para trabalhar com 600 toneladas e outro para 2 mil toneladas.