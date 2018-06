Instagram é avaliado em US$ 100 bilhões

Folhapress

O Instagram tem valor de mercado de US$ 100 bilhões, segundo estimativa da agência de notícias Bloomberg, indicando que o Facebook multiplicou por 100 o valor da rede social de fotos desde a sua aquisição, em 2012.

O aplicativo, que disse na semana passada ter alcançado 1 bilhão de usuários ativos, pode superar os US$ 10 bilhões em receitas no próximo ano, ainda de acordo com relatório da Bloomberg. A expectativa é de que o número de usuários da rede poderá dobrar nos próximos cinco anos, patamar já alcançado pelo Facebook, que cresce em velocidade mais lenta.

Além disso, a rede de fotos poderá responder por 16% da receita do Facebook neste ano, acima dos 10,6% registrados no ano passado, segundo dados da consultoria eMarketer citados pela Bloomberg. Também na semana passada, o Instagram anunciou o serviço IGTV, que deve competir com o YouTube, do Google.

Em comunicado, o Instagram disse que o "IGTV foi criado para a forma como você usa do seu celular: os vídeos ocupam a tela toda na vertical". Para ver o vídeo em toda a tela, o usuário do YouTube precisa virar o aparelho na horizontal.