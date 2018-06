Utilização da Inteligência Artificial vai apoiar gestão pública no Brasil

Patricia Knebel

Sensores que abrem automaticamente as latas de lixo das ruas quando o caminhão estiver passando e que diminuem a pressão da água sempre que houver risco de faltar, e soluções que apoiam o controle epidemiológico nas cidades, identificando as pessoas que moram em uma região mais visada para saber quantas foram vacinadas.

Essas são algumas das possibilidades de uso de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) para apoiar a gestão pública que estão sendo pensadas pelos pesquisadores da empresa gaúcha Govbr. "O nosso foco é ajudar os nossos clientes a maximizarem a eficácia das suas operações, como ao conseguir oferecer um melhor serviço aos cidadãos, incrementar o controle de medicamento ou facilitar o pagamento de tributos", comenta o diretor de Mercado da Govbr, Rafael Sebben.

A empresa, especializada em soluções de tecnologia e governança para prefeituras, aposta que a melhor estratégia para enfrentar a crise é gerar produtividade para os clientes. E tem dado certo. A operação faturou R$ 130 milhões ano passado e planeja crescimento de 18% para 2018. Somente no primeiro trimestre do ano, a empresa já teve aumento de 17% sobre o período anterior, tendo como clientes 25% dos 1.197 municípios da Região Sul do País. "Existe crise, claro, mas a TI justamente está aí para apresentar alternativas para as empresas vencerem esses cenários", diz.

Ele observa que as empresas precisam investir nessa área, já que o cidadão não aceita mais chegar em um ponto de atendimento e não ter previsão de quando será atendido ou ainda não ter a opção de fazer um pagamento pelo celular. E cita um sistema novo na área de saúde que permite o envio de SMS para confirmar consulta. "Essa solução reduziu em 30% os faltantes nas consultas, o que representa um ganho muito grande", destaca.

A Govbr tem cerca de 480 profissionais, 150 atuando no Rio Grande do Sul, filiais em quase todos os estados e fábricas de software em Blumenau (SC) e Rio de Janeiro (RJ). Recentemente, a empresa inaugurou uma nova sede em Porto Alegre, instalada em dois andares de um prédio projetado para receber empresas de TI. O investimento foi de R$ 1,4 milhão e a nova casa fruto de um projeto estruturado de pesquisa de clima entre os colaboradores da empresa realizada aos moldes do levantamento da Great Places to Work.

No total, foram ouvidas 125 pessoas, o que identificou necessidades em itens como estrutura, gestão, imagem e relacionamento. A partir das devoluções, o escritório Smile Company criou o desenho do ambiente, priorizando o uso coletivo dos espaços e apostando na cultura colaborativa. O resultado é uma ampla sede com 645 metros quadrados, com salas integradas que incentivam a troca de ideias entre as equipes.