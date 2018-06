BRF reafirma robustez de capital e nega movimento para geração de caixa

Empresa afirma que ainda tem uma linha de financiamento rotativo de US$ 1 bilhão NELSON ALMEIDA/AFP/JC

A companhia de alimentos BRF informou que não há qualquer pressão financeira que motive um aumento de capital, considerando que a posição de caixa da empresa é de, aproximadamente, R$ 7,3 bilhões, conforme o último balanço relativo ao primeiro trimestre de 2018.

Em resposta a ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgado nesta segunda-feira (25), a empresa afirma que ainda tem uma linha de financiamento rotativo de US$ 1 bilhão, aumentando sua liquidez para mais de R$ 10 bilhões. O ofício questiona notícia do jornal Valor Econômico de que estaria nas mãos do novo CEO da BRF, Pedro Parente, decidir se a empresa fará um aumento de capital de R$ 4 bilhões.

"A companhia informa que não houve qualquer deliberação de seu Conselho de Administração sobre o tema, seja para aumento de seu capital social dentro do limite autorizado, seja convocação de Assembleia Geral Extraordinária para fins de aumento de capital", diz o comunicado.