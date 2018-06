Porto Alegre tem mais de 500 vagas de emprego no Sine

Mesmo que a semana tenha começado sob chuva em Porto Alegre, quem está desempregado não se abala. Nesta segunda-feira (25), o Sine municipal oferta 515 vagas em diversas áreas. Entre as vagas, estão 300 para operador de telemarketing, 50 para motorista de caminhão carreta e 32 vagas para auxiliar de limpeza. As ofertas exigem Ensino Fundamental incompleto e seis meses de experiência, segundo a prefeitura.

Os interessados devem comparecer na unidade localizada no Centro Histórico, que fica na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, em frente à entrada do Cais Mauá, até as 17h, levando Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. A experiência será verificada na entrevista para cadastramento. Confira as vagas no site da prefeitura