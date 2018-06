Bolsas asiáticas fecham em baixa com incertezas comerciais

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira (25), enquanto investidores continuam atentos ao impacto de uma crescente disputa comercial entre EUA e China, as duas maiores economias do mundo. O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a usar o Twitter nesse domingo (24) para ameaçar com novas medidas retaliatórias países que não retirarem "barreiras artificiais" contra produtos americanos.

Além disso, há relatos de que Trump se prepara para anunciar nesta semana a restrição de investimentos da China em empresas americanas. Recentemente, Washington revelou planos de adotar tarifas de 25% sobre US$ 50 bilhões em bens chineses, que devem entrar em vigor a partir de julho, e Trump solicitou um estudo sobre a possível tarifação em 10% de mais US$ 200 bilhões em produtos da China. Pequim promete retaliar as medidas dos EUA na mesma escala.

Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto caiu 1,05% hoje, a 2.859,34 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,63%, a 1.587,31 pontos.

Em meio às incertezas comerciais, o Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês) anunciou ontem um corte de 0,5 ponto porcentual no compulsório bancário, válido a partir de 5 de julho e que irá liberar o equivalente a US$ 108 bilhões. Ações do setor financeiro chinês ficaram pressionadas nesta segunda, uma vez que a medida exige que dívidas inadimplentes sejam trocadas por ações, gerando preocupações sobre os futuros níveis de capital de bancos do país.

No Japão, o Nikkei teve queda de 0,79%, a 22.338,15 pontos, uma vez que o iene foi favorecido pelas tensões comerciais e se fortaleceu em relação ao dólar.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1,29% em Hong Kong, a 28.961,39 pontos, e o Taiex perdeu 1,04% em Taiwan, a 10.786,46 pontos, mas o sul-coreano teve alta marginal de 0,03% em Seul, 2.357,88 pontos, apesar do fraco desempenho de papéis de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa da Austrália caiu 0,24%, com o índice S&P/ASX 200 fechando a 6.210,40 pontos em Sydney. A pressão veio de ações de grandes bancos domésticos, que nas últimas semanas vinham ajudando a sustentar o mercado australiano.