Dólar recua ante emergentes com petróleo forte; indicador apoia euro

O dólar caiu nesta sexta-feira, 22, em relação a moedas de países emergentes e ligados a commodities em geral, diante da força do petróleo, impulsionado pelas notícias vindas da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Ante o euro, a divisa americana também recuou, após a moeda comum ter sido apoiada por um dado positivo da região.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar subia a 109,96 ienes, quase estável, e o euro avançava a US$ 1,1666.

A Opep chegou a um acordo para elevar sua produção, mas não no patamar mais alto temido por alguns no mercado. Com isso, o petróleo teve alta forte no dia de hoje, o que apoiou moedas de países emergentes e ligados a commodities. Neste sábado, o cartel e alguns países de fora do grupo, como a Rússia, discutem detalhes do acordo, com autoridades ressaltando que não há a intenção de inundar o mercado, o que poderia deprimir os preços do barril.

Além disso, um sinal positivo da Europa apoiou o euro. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu de 54,1 em maio a 54,8 na preliminar de junho, o que contrariou a previsão dos analistas, de queda para 53,7.

Outro fator que apoiou a moeda regional foi a notícia da noite de ontem de que a Grécia fechou com sucesso a última etapa de seu acordo sobre medidas de alívio à dívida, que abre caminho para o fim do programa de oito anos de ajuda financeira a Atenas.

A libra, por sua vez, tinha alta para US$ 1,3262, ainda apoiada um dia após o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manter a política monetária, mas sinalizar que pretende ser mais voltado a um aperto monetário antes do até então esperado pelos investidores.