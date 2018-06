Dólar sobe mesmo com atuação do BC e Bovespa volta a subir após queda acentuada

Agência Brasil

O Banco Central (BC) realizou na tarde desta sexta-feira (22) um novo leilão extraordinário de swap cambial (venda futura de dólares) na tentativa de manter estável a cotação da moeda norte-americana. O BC injetou US$ 1 bilhão, totalizando US$ 5 bilhões dos US$ 10 bilhões disponíveis para semana. Mesmo assim, a cotação da moeda fechou em alta de 0,53%, valendo R$ 3,7831. Na semana, a valorização foi de 1,42%.

O anúncio de leilões extraordinários de swaps cambiais começou na semana retrasada, quando temores da disputa comercial entre Estados Unidos e China e o quadro político na disputa presidencial de outubro, elevaram a cotação do dólar para acima de R$ 3,90.

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o pregão em alta de 0,81%, com 70.640 pontos. O resultado positivo ocorre depois de uma queda acentuada de 2,84% nesta quinta (21), que interrompeu uma semana com tendência de crescimento nos dois dias anteriores.

As ações da Eletrobras contribuíram com a alta no último dia da semana, fechando valorizadas em 4,36%. Os demais papéis das empresas de grande porte (blue chip) também tiveram alta, como Petrobras (0,13%), Vale (2,41%), Bradesco (2,26%) e Itaú (0,86%).