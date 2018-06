Ouro fecha em leve alta, um dia após atingir menor nível no ano

O ouro operou nesta sexta-feira (22) perto da estabilidade, para fechar em alta modesta, um dia depois de encerrar a sessão no menor patamar em 2018. As notícias sobre o comércio global continuaram no radar, embora o contrato do metal precioso não tenha mostrado força.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto encerrou o dia em alta de US$ 0,20 (0,02%), a US$ 1.270,70 a onça-troy. Na comparação semanal, o contrato caiu 0,61%.

Ao longo da semana, o ouro ficou sob pressão por causa da força do dólar. Além disso, não houve tanta demanda por parte de investidores em busca de maior segurança.

Na quinta-feira, o ouro bateu mínimas desde dezembro, diante do dólar forte e também de preocupações com juros mais altos. Nesse caso, o metal tem dificuldade para competir com ativos que têm retornos quando os juros são elevados, como os Treasuries.

A valorização do dólar, por sua vez, torna a commodity, cotada nesta moeda, mais cara para os detentores de outras divisas, o que prejudica a demanda.