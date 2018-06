Novas tecnologias apoiam o ensino de idiomas

Patricia Knebel

Realidade Virtual (VR), gamificação, Big Data e Inteligência Artificial (AI) são algumas das tecnologias mais decisivas para os negócios do futuro. E agora todas foram reunidas pela startup Beenoculus para o lançamento de um projeto inédito de educação.

A Beetools, uma spin-off da empresa, é uma escola de idiomas que se utiliza destas inovações para apoiar o ensino da língua inglesa. O foco inicial são os alunos a partir dos 10 anos de idade. A partir de 2019, a meta é oferecer também curso para crianças a partir dos seis anos.

A metodologia adotada é a Flipped Classroom, sala de aula invertida em que a primeira parte da aula seguinte será feita no término da anterior. Ao chegar na aula, o aluno realiza o BeeReady, exercícios de speaking que colocam em prática o que foi ensinado na aula anterior. A tecnologia de Inteligência Artificial Watson, da IBM, permite que a escola consiga rever constantemente o conteúdo de todas as aulas, melhorando e atualizando com base no resultado dos próprios alunos. "O mais importante para nós é o fato da tecnologia nos fornecer dados precisos e em tempo real, nos permitindo acompanhar o desempenho dos alunos, prestando auxílio e otimizando nossas aulas o tempo todo", relata o CEO da Beetools, Fábio Ivatiuk.

Outra atração das aulas é o uso dos óculos VR, onde o aluno será imerso em uma cena do cotidiano em que terá que usar na prática tudo o que aprendeu na teoria, bem como o vocabulário e as regras gramaticais aprendidas na lição. Para isso nas salas de aula são utilizados os óculos VR fornecidos pela Beenoculus com tecnologia desenvolvida em conjunto com a Qualcomm. A ideia é que, ao colocar o dispositivo, o estudante seja transportado para outro país, em situações nas quais terá que utilizar o idioma aprendido naquela aula em situações reais.

"Trazemos inovação em todas as nossas características. Temos metodologias ativas de ensino, conteúdo 100% digital sendo atualizado constantemente e muitas tecnologias aplicadas em sala de aula", destaca o executivo.

Ele comenta que hoje ainda há uma grande relutância e comodismo das escolas em utilizar as tecnologias disponíveis. Mesmo que os alunos estejam demandando esta transformação, muitas se recusam em implementar. "A Beetools está dando o primeiro passo. Gostamos de dizer que não somos a escola do futuro, mas sim a escola do presente. Quem não acompanhar, será a escola do passado", alerta.

Para aderir a este modelo educacional, o aluno baixa o aplicativo, faz o teste de nivelamento, escolhe uma unidade Beetools e compra aulas na escola que ele escolher, sem contrato, sem taxa de matrícula e sem comprar material didático. Além disso ele pode agendar as suas aulas diretamente pelo app, no horário que preferir. As aulas são sempre individuais e o professor passa um tempo exclusivo com o aluno todas as aulas. Para tornar o ensino mais agradável, o método inclui ainda a gamificação, que utiliza muitas referências de filmes, seriados e músicas do momento para estimular o aprendizado.

O modelo escolhido pela empresa para disseminar esse novo negócio é o de franquias. Cinco unidades da Beetools começam a operar já no início de julho, em Curitiba (PR). Mais de 15 franquias abrirão as portas até o final do ano, no Paraná, Minas Gerais e São Paulo.

Um dos diferenciais da franquia está na possibilidade de o empreendedor adotar o modelo de escola contêiner. A Beetools fez uma parceria com a Delta Conteiners, que entrega em até 60 dias uma estrutura pronta para iniciar as aulas.

A Beenoculus foi criada em 2015 com o objetivo de oferecer soluções em realidade virtual acessíveis. A companhia tem sede em Curitiba (PR) e escritório em São Paulo, no Cubo Itaú. Já criou quatro spin-offs (Junglebee, Beetools, Beemedical e Beenoculus Entertainment) com seus sócios estratégicos.