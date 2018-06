Cade aprova venda do controle do Walmart no Brasil para o fundo Advent

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda de 80% dos negócios do Walmart no Brasil para o Advent International , fundo americano de private equity, que compra participações em empresas. A decisão do Cade está formalizada em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 22.

A venda para o Advent abrange os 80% das empresas Veraneio, Walmart Brasil, WMS Brasil, Bompreço Supermercados e Bompreço Bahia. O Grupo Walmart Global, por meio da WMT Brasília, deterá os 20% remanescentes das ações das companhias.

O Walmart está em processo de revisão de suas operações globais. A redução das atividades da empresa no Brasil, por exemplo, já era cogitada. Apenas no Rio Grande do Sul, o Walmart tem também as bandeiras Nacional, BIG, MaxxiAtacado e TodoDia. Ao todo, são 99 lojas no Estado.