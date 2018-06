Cade aprova venda de ativos de transmissão da Isolux para CRB

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de ativos de transmissão da Isolux Energia pela Celeo Redes Brasil (CRB), empresa dos grupos APG e Elecnor, que atuam em projetos de investimentos no Brasil nos setores de transmissão de energia e meio ambiente. O despacho com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (22).

A operação consiste na compra pela CRB do seguintes ativos da Isolux: 100% do capital social da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia e da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia; 33,3% do capital social da Jauru Transmissora de Energia; 83,3% da Linhas de Xingu Transmissora de Energia; e de 85,04% Linhas de Macapá Transmissora de Energia.

A CRB informou ao Cade que a aquisição se enquadra em sua lógica de investimentos para o desenvolvimento de seu portfólio de sistemas de transmissão de energia elétrica no Brasil. Já a Isolux diz que a alienação faz parte de sua estratégia de administração de investimentos no setor de energia elétrica, que prevê a rotação de ativos.