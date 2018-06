Projeto destina R$ 6,7 milhões para conservação do Pampa

Adriana Lampert

Conservar os campos nativos do bioma Pampa e incrementar a produtividade rural com o manejo adequado das pastagens, oferecendo uma valorização dos rebanhos. Esse é o objetivo do projeto Alianza del Pastizal - Produção e Sustentabilidade, lançado nesta quinta-feira pelo governo do Estado em cerimônia no Palácio Piratini. O convênio com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Associação para Conservação das Aves do Brasil (Save Brasil) prevê R$ 6,716 milhões em financiamentos para execução em 24 meses.

Produtores rurais membros da Alianza del Pastizal (Alianças das Pastagens, em espanhol), que abrange os municípios de Lavras do Sul, Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, São Gabriel e Quaraí, bem como extensionistas que participarem do projeto, terão acesso a uma linha de crédito de longo prazo de

R$ 5,2 milhões do BRDE (operacionalizado pelo Sicredi, via Plano Safra). O programa conta ainda com a doação de R$ 1,5 milhão do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FunBio). A coordenação será da Alianza del Pastizal, iniciativa da Save Brasil em parceria com as secretarias da Agricultura, Pecuária e Irrigação e do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o BRDE.

O foco do projeto é incentivar o aumento da produção pecuária em campo nativo, de forma que a biodiversidade seja preservada. "É bom para o gado, e para a biodiversidade, e podemos comprovar através da preservação de espécies de aves que se alimentam da gramínea nativa", explica o diretor executivo da Save Brasil, Pedro Develey. Ele destaca que isso não impede que parte das propriedades trabalhem outros tipos de cultura. "Basta que se tenha 50% de campo nativo", pondera Develey.

A Alianza del Pastizal já trabalha com 110 produtores (em 120 mil hectares de área de pastagem preservada) no Brasil. Ao todo, são 500 propriedades produtoras de carne certificada pela entidade, contando também as localizadas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.