PIB do Rio Grande do Sul sobe 1% em 2017

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul em 2017 teve alta de 1%, segundo divulgação feita na manhã desta quinta-feira (21) pelo governo estadual e que marca a estreia da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na produção de indicadores, sucedendo a extinta Fundação de Economia e Estatística (FEE). No primeiro trimestre de 2018, o PIB teve recuo de 0,8%, segundo a Fipe.

No ano passado, a agropecuária e o comércio tiveram as maiores elevações, de 11,4% e 10,3%, respectivamente. Indústria teve um leve aumento, de 0,2%. Já construção civil caiu 9%, e os serviços recuaram 1,8%. Os impostos ficaram estáveis. No primeiro trimestre, comércio mostrou de novo mais fôlego, com alta de 6,1%. Já construção civil mostrou alguma reação, com avanço de 6,4%. Indústria teve alta de 0,3%. Já agropecuária caiu 8,5% e serviços, 1,9%.

A divulgação foi marcada pela tensão, com a presença de ex-integrantes da FEE, hoje parte ainda sem destino definido nas áreas do governo e parte vinculada ao Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Mas o DEE está praticamente sem nenhuma produção. Já que o contrato com a Fipe prevê estudos de mercado de trabalho e outros temas na economia e condições sociais.

Os dados eram aguardados há três meses, demora que foi provocada pela impossibilidade de acessar dados que vinham sendo disponibilizados por convênio entre FEE e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Inicialmente, uma força-tarefa foi nomeada para fazer o cálculo, mas o grupo de técnicos com integrantes da FEE/DEE alegaram que não poderiam fazer devido à falta de dados do IBGE.

O coordenador de pesquisa da Fipe, Eduardo Zylberstjan, avaliou que há quedas maiores entre 2013 e 2015 e que agora o indicador mostra estaganação. "Não há sinais que que superamos este momento." A maior queda no trimestre foi da agropecuária, de 8,4%. A indústria vem logo depois, reforçando tendência, diz Zylberstjan. "A indústria perdeu um terço de participação desde 2015", apontou o coordenador, com fatia que recuou de 26,9% para 18,8% em 2017.

Sobre a comparação com o PIB do Brasil, que teve 0,4% no primeiro trimestre, o coordenador diz que a situação gaúcha segue conjuntura ruim do cenário nacional. "O Rio Grande do Sul segue o que está acontecendo no resto do País", diz ele. Sobre maior queda na agropecuária, Zylberstjan atribui a uma base mair de crescimento no mesmo período de 2017 e até preços mais baixos de commodities. Como não há dados mais detalhados de setores, não se pode avaliar mais no detalhe como foi o comportamento de setores.

A Fipe usou como ponto de partida para fazer o cálculo o PIB de 2015, com dados para todos os estados e passou atualizar. Zylberstjan assegurou que não há perda de informações. "A metodologia é a mesma do IBGE. Os resultados da série histórica têm volatilidade menor que a da FEE, que tem maior variação. Em todas as respostas, a equipe assegurou que não há perda de qualidade de dados e que informações estarão disponíveis. Além disso, a fundação pretende divulgar também o PIB mensal, que hoje não é feito. Segundo ele, serão feitos ajustes para ter os dados em período mais curto.

Josué Barbosa diz que os números são compatíveis com os objetivos de estimativa do PIB. O secretário voltou a dizer que o Estado é pioneiro em ter uma instituição que não é ligada ao governo, como era a FEE, para fazer o cálculo. Nos demais estados, o indicador Mas não há previsão de como será o repasse de dados para o IBGE, que divulga anualmente PIB nacional, de estado e dos municípios.

O economista Roberto Rocha, que coordenou as contas regionais na FEE, disse que acredita na credibilidade da Fipe e no trabalho consistente "dentro da metodologia que foi adotada". A ressalva é a ausência de dados do IBGE, que dariam "mais peso ao cálculo". Rocha qualificou o material apresentado como "PIB adaptado". "É um indicador que tem menos capacidade de medir o nível da atividade", observou o economista. Rocha citou limites como medir o impacto da parada da planta da Celulose Rio-Grande, que ocorreu em 2017 e que afetou exportações com previsível efeito na receita da economia. "Conseguimos ver isso pelo IBGE", explica Rocha.