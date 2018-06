Confiança da Indústria cai 1,4 ponto em junho, diz prévia da FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de junho teve um recuo de 1,4 ponto em relação ao resultado fechado de maio, para 99,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (21).

"A prévia de junho sinaliza queda da confiança sob influência de uma expressiva piora das avaliações sobre a situação atual. Há que se considerar, no entanto, que o aumento da incerteza econômica após as greves de caminhoneiros do final de maio, pode levar a que o resultado final da pesquisa seja mais distante da prévia que de costume. Entre os aspectos positivos está a normalização gradual das atividades produtivas ao longo do mês. Entre os negativos, a piora percebida da qualidade da política econômica e a maior proximidade das eleições", avaliou Tabi Thuler Santos, coordenadora da Sondagem da Indústria do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O Índice da Situação Atual (ISA) caiu 6,2 pontos no mês, para 94,4 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) subiu 3,3 pontos em junho, para 104,9 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou uma redução de 0,2 ponto porcentual, passando de 76,5% no fechamento de maio para 76,3% na prévia de abril. A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 788 empresas entre os dias 4 e 19 de junho. O resultado final da pesquisa será divulgado pela FGV no próximo dia 29.