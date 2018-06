Receita líquida da Randon cresce 17,5% em maio de 2018

A receita ficou em R$ 288,7 milhões, em comparação com o mesmo período do ano passado RANDON/DIVULGAÇÃO/JC

A Randon Implementos e Participações informou receita líquida consolidada de R$ 288,7 milhões em maio, valor 17,5% superior ao registrada um ano antes. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, a receita líquida consolidada da companhia somou R$ 1,6 bilhão, 48,6% acima da informada no mesmo período do ano anterior.

No mês, a receita bruta total da Randon atingiu R$ 409,9 milhões, 16,4% superior a informada em maio de 2017. No acumulado do ano até maio, a receita bruta atingiu R$ 2,2 bilhões, número 46,7% maior que no mesmo período do ano anterior.