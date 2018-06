Cade defere operação de aumento de capital da Oi

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deferiu o pedido da Oi pelo não conhecimento da operação de aumento de capital da companhia, na forma que está prevista no plano de recuperação judicial já aprovado pelos credores e homologado pela Justiça.

Agora, o processo será encerrado no dia 04 de julho. Se até esta data, não houver manifestações contrárias à decisão do Cade, o deferimento estará confirmado.

Após esta confirmação, e com a anuência já concedida pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), todas as etapas necessárias para a realização do aumento de capital serão cumpridas.