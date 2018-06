Colaborador prioriza ambiente de trabalho gratificante, diz especialista

Chosewood afirma que todas as empresas devem fazer mais para aliviar os fatores estressantes do dia a dia /ISMA /DIVULGAÇÃO/JC

Patricia Knebel

As empresas que almejam conquistar e reter talentos devem ser capazes de oferecer um trabalho gratificante e significativo, onde as pessoas sintam que estão fazendo uma diferença positiva no mundo. O alerta é de L. Casey Chosewood, diretor do Programa Saúde Total do Trabalhador do Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional (Niosh), parte dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos Estados Unidos. "Essa estratégia passa, necessariamente, por criar um ambiente corporativo saudável e seguro", comenta o especialista, que é um dos destaques da programação do 18º Congresso de Stress da Isma-BR, que acontece de 26 a 28 de junho no Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre. Paralelamente também acontecem o 20º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, o 10º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública, o 10º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público e o 6º Encontro Nacional de Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

Jornal do Comércio - Quais foram as mudanças mais significativas dos ambientes de trabalho nos últimos anos?

L. Casey Chosewood - O mundo do trabalho está mudando mais rápido do que em qualquer outro momento de nossa história. Algumas mudanças são positivas e acolhedoras, outras não. Grande parte do mundo está focada em como a tecnologia está transformando rapidamente a maneira como trabalhamos, e isso é certamente verdade para muitos de nós. Mas, muitos trabalhadores têm empregos tradicionais que ainda apresentam altos riscos físicos e químicos, de violência, horários e turnos punitivos, baixos salários e longas horas. O estresse associado ao trabalho continua a crescer. A nova economia também está tornando muitos empregos menos seguros, com menos benefícios e proteções. Muitos empregos temporários carecem dos benefícios que vêm do emprego tradicional, como licença remunerada por doença ou problemas familiares, pensões ou a segurança da aposentadoria. Também vemos consequências negativas para o trabalhador e a sociedade após lesões nesses ambientes; o risco de gravidade da lesão e a probabilidade de incapacidade podem ser elevados se proteções ou treinamentos adequados não forem fornecidos. O retorno ao trabalho após lesões ou doenças também pode ser mais desafiador nessas configurações.

JC - Que consequências estas novas configurações de trabalho trazem para a saúde das pessoas?

Chosewood - Hoje nós entendemos a ligação entre o trabalho e a doença crônica melhor do que nunca. Por exemplo, sabemos que o trabalho por turnos tem sido associado a riscos elevados de câncer, doenças cardíacas, diabetes, obesidade e risco de violência. Isso transmite uma forte mensagem de que o trabalho deve ser melhor construído para ser mais seguro e melhor projetado para mitigar as ameaças existentes. Também devemos fazer um trabalho mais eficiente de vigilância nesta área, de modo a tornar mais clara a ligação entre o trabalho e as condições de saúde que surgem mais lentamente ao longo do tempo.

JC - O que as pessoas esperam do seu ambiente de trabalho nos dias de hoje?

Chosewood - A maioria dos trabalhadores quer um trabalho gratificante e significativo, onde eles sintam que estão fazendo uma diferença positiva no mundo. A satisfação com a vida e o trabalho aumenta quando há segurança no emprego (algo desaparece rapidamente à medida que mais e mais empregos se tornam temporários ou de meio período), benefícios confiáveis para assistência médica, licença médica e benefícios de aposentadoria. Eles também querem flexibilidade no dia a dia, o que costuma ser mais valioso para os trabalhadores do que um aumento salarial ou um período de férias adicional.

JC - Como as empresas devem agir para conseguir entregar um ambiente de trabalho com essas condições?

Chosewood - Invista nos trabalhadores a longo prazo. Proporcione oportunidades de avanço e desenvolvimento pessoal e profissional. Todos os locais de trabalho devem fazer mais para melhorar os fatores que causam estresse que os trabalhadores enfrentam. Uma pesquisa recente sobre o estresse no trabalho mostra que 52% dos trabalhadores americanos admitem que ficaram doentes por causa do estresse, e 40% afirmaram que seus trabalhos são muito ou extremamente estressantes. Entre as práticas para as empresas mitigarem os estressores do ambiente de trabalho estão maximizar a flexibilidade do trabalho, dar voz aos trabalhadores, usar práticas de supervisão de saúde, dar significado ao trabalho e ajudar as pessoas integrando trabalho, família e vida.

JC - A flexibilidade é a chave para as empresas ajudarem os trabalhadores a manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e, consequentemente, lucrarem mais?

Chosewood - Melhorar a interface vida-trabalho é algo crítico. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma preocupação de todos os trabalhadores, independentemente das circunstâncias familiares, idade ou nível de renda. O conflito entre trabalho e vida é predominante. Quase 60% dos trabalhadores vivenciam algum conflito entre vida profissional e pessoal - pelo menos 20% relatam que sempre estão em conflito. O trabalho pode ser modificado para melhorar o equilíbrio e apoiar o bem-estar usando agendas de trabalho alternativas. E, sim, as empresas também se beneficiam se proporcionarem flexibilidade. Essas políticas melhoram o recrutamento, aumentam a diversidade de funcionários, reduzem o absenteísmo, melhoram a saúde e aumentam a retenção de trabalhadores produtivos. Nos EUA, a empresa UPS implementou o teletrabalho na sede de sua empresa e aumentou a produtividade em 17%. O First Tennessee Bank relatou uma economia de US $ 3 milhões nos custos relacionados à rotatividade dos colaboradores e a retenção de clientes foi 96% em comparação com a média da indústria, de 87%, traduzindo-se em US$ 6 milhões em lucro em dois anos. Se olharmos o desempenho do mercado de ações, veremos que as empresas que possuíam programas mais abrangentes de saúde e bem-estar para seus trabalhadores tiveram um desempenho melhor no mercado de ações. Bons empregos, aqueles que são saudáveis, seguros e significativos, podem beneficiar os trabalhadores, suas famílias, comunidades e os resultados financeiros da organização.

JC - Qual deve ser a responsabilidade de cada trabalhador para tornar o local de trabalho um local mais saudável?

Chosewood - Sim, os trabalhadores desempenham um papel nisso, mas não é razoável esperar que as pessoas mudem seu comportamento quando os ambientes sociais, culturais e físicos ao seu redor não os suportam, ou pior, quando esses ambientes trabalham contra eles. Pode ser fácil pensar que se apenas mudássemos o comportamento individual, os trabalhadores seriam mais saudáveis, mas a verdade é que políticas de prevenção mais amplas são necessárias. Para cada esforço de mudança de comportamento em seu local de trabalho, esforce-se para implementar uma mudança no ambiente social, cultural e físico. Os esforços individuais levam mais tempo, mais dinheiro e geralmente são mais difíceis de manter com o tempo. Mudanças na política podem ser difíceis, mas se todos resistirem ao desconforto inicial das mudanças nas políticas poderão aproveitar os benefícios geracionais futuros.

JC - Muitas empresas adotam iniciativas de qualidade de vida, mas acabam sem adesão e continuidade. Quais são as formas de desenvolver um programa de sucesso?

Chosewood - Dê aos trabalhadores uma voz forte na concepção e desenvolvimento destes programas. A lógica não é a "se nós construímos eles virão" e, sim, "se eles construírem, eles virão". Os trabalhos podem ser criados para serem mais saudáveis e gratificantes.