Gol e Delta Airlines anunciam voos em codeshare para cidades da Flórida

A companhia aérea Gol e sua sócia minoritária, a Delta Air Lines, anunciaram hoje quatro voos diários e sem escalas em codeshare (compartilhamento de voos) conectando as capitais Fortaleza e Brasília a Miami e Orlando, no Estado da Flórida, nos Estados Unidos. As rotas serão atendida pelas aeronaves Boeing 737 MAX, que começarão a ser entregues à Gol em julho deste ano.

Este é o mais novo passo na expansão da parceria entre as duas companhias, disse, em nota, Luciano Macagno, diretor-geral da Delta para América Latina e Caribe.

No ano passado, as empresas anunciaram o codeshare internacional na América do Sul, com o qual a Gol passou a oferecer voos entre Santiago, no Chile, para outros destinos atendidos por meio da parceria com a Delta Air Lines.

Hoje, depois de quase sete anos de aliança, um terço dos passageiros da Delta que voam do Brasil para o Estados Unidos começaram suas viagens com a Gol.